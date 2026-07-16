DigitalOcean en baisse après un accord de conversion de dette en actions

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16 juillet - ** Les actions de la plateforme de cloud computing DigitalOcean DOCN.N ont reculé de 3% à 116,03 dollars en pré-ouverture jeudi, après que la société a refinancé une partie de sa dette ** DOCN annonce une offre directe enregistrée portant sur environ 12,5 millions d'actions au prix de 117,54 dollars, selon un document déposé auprès de la SEC

** La société a l'intention d'utiliser le produit net d'environ 1,47 milliard de dollars, ainsi que sa trésorerie, pour racheter environ 471,83 millions de dollars de capital de ses obligations convertibles à 0% en circulation, d'un montant total de 625 millions de dollars et arrivant à échéance en 2030, dans le cadre de transactions négociées de gré à gré avec certains détenteurs de ces obligations

** Le prix d’offre de 117,54 dollars correspond au cours moyen pondéré en volume (VWAP) de l’action DOCN mercredi, selon le document déposé; le titre avait clôturé en baisse de 5,3% à 119,65 dollars lors de la séance précédente ** DOCN, dont le siège se trouve à Broomfield, dans le Colorado, a dévoilé mercredi matin cette opération, qui, selon la société, devrait réduire son endettement net tout en n’entraînant qu’une variation minime de sa trésorerie ou du nombre d’actions en circulation, ajoutant qu’elle lui permettrait de développer son cloud “AI-Native”

** À la clôture de mercredi, le titre affichait une hausse d’environ 149% depuis le début de l’année, ce qui confère à la société une capitalisation boursière d’environ 12,5 milliards de dollars

** La recommandation moyenne de 16 analystes est “acheter”; le cours cible médian s'établit à 178 dollars, selon les données de LSEG