Digitalisation et financement de la transition énergétique : Les données de namR accompagnent la Banque de Détail de Société Générale

namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord avec Société Générale, dont la Banque de Détail valorisera les données namR aussi bien pour le financement de la transition énergétique de ses clients que sa propre transformation en banque « data-driven » – un premier accord à des fins d’expérimentation, ayant vocation à monter en puissance d’ici la fin de l’année 2022.



Au travers de son offre « Know Your Risk », namR propose aux acteurs du secteur de l’assurance et de la banque des solutions innovantes visant à valoriser la richesse de ses données sur l’environnement, les bâtiments et les territoires en France en optimisant leurs activités – du ciblage de rénovation énergétique à la préconisation de solutions, en prenant mieux en compte le risque climatique, ou encore l’intégration d’une dimension durable dans les activités de conseil et de financement.