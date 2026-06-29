Digital Realty recule après avoir annoncé l'acquisition d'une participation dans un centre de données de Blackstone et une offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 juin - ** Les actions de Digital Realty ( DLR.N ) ont reculé de 2% en séance prolongée, à 186,80 dollars, alors que la société s'apprête à renforcer sa participation dans trois centres de données situés en Virginie du Nord ** DLR indique qu' va acquérir une participation majoritaire dans trois centres de données entièrement loués auprès de filiales de Blackstone BX.N , dans le cadre d'une transaction évaluant ces actifs à 7,8 milliards de dollars ** DLR annonce également une émission d’actions de 2,3 milliards de dollars par BX
** Les actions proposées sont des actions ordinaires sans droit de vote qui ne seront émises au profit de BX qu’à la clôture de l’acquisition
** Morgan Stanley est le seul chef de file de l’opération
** Lundi, l’action DLR a clôturé en baisse de 1,3% à 190,58 dollars, ramenant son gain depuis le début de l’année à 23%
** DLR, dont le siège est à Austin, au Texas, compte environ 351,4 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 67 milliards de dollars
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