Digimarc Corp devrait afficher une perte de 15 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Digimarc Corp DMRC.OQ DMRC.O devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Beaverton Oregon devrait enregistrer une baisse de 21,0% de ses revenus à 8,198 millions de dollars contre 10,38 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Digimarc Corp est une perte de 15 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est 1 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et aucune "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Digimarc Corp est de 22,50 $, soit environ 51,1 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 11,01 $

12 août - Ce résumé a été généré par machine le 12 août à 20:06 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)