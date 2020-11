Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diego Maradona est mort, le football perd une légende Reuters • 25/11/2020 à 20:19









(Actualisé avec réaction de Michel Platini) BUENOS AIRES, 25 novembre (Reuters) - Diego Maradona, l'un des plus illustres footballeurs de tous les temps, champion du monde avec l'équipe d'Argentine en 1986, est mort mercredi d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans, ont annoncé ses proches. L'ancien joueur de Boca Juniors, de Barcelone et du Napoli, qui en avait fait son idole absolue, est décédé à son domicile, dans les faubourgs de Buenos Aires. Confronté depuis des années à des problèmes de santé, d'addiction à la drogue et d'obésité, Diego Maradona avait subi il y a quelques semaines une intervention chirurgicale pour un hématome sous-dural. Il y a vingt ans, il avait failli décéder d'un arrêt cardiaque lié à sa surconsommation de cocaïne. Le président argentin, Alberto Fernandez, a décrété trois jours de deuil national. "El Pibe de Oro" (le gamin en or) comptait 91 sélections nationales et deux titres de champion d'Italie avec Naples. C'est un "coup dévastateur" pour le club comme pour la ville, a dit la direction du Napoli, où il a joué de 1984 à 1991. Le Brésilien Pelé, autre légende du football, a dit avoir perdu un ami. "Nous taperons sûrement un jour la balle ensemble au ciel", a ajouté le triple champion du monde, qui est âgé de 80 ans. En France, son contemporatin Michel Platini, a fait part de sa tristesse évoquant sur RTL sa nostalgie "d'une époque qui était belle... Sont partis Cruyff, Di Stefano, Puskas, plein de grands joueurs qui ont marqué ma jeunesse. Diego a marqué ma vie." Génie du football, Maradona a atteint le sommet de sa gloire lors de la victoire de la Celeste au Mondial mexicain de 1986, marqué à jamais par sa "main de Dieu" en quart de finale contre l'Angleterre (2-1), puis par un autre but, régulier celui-là, et l'un des plus beaux de l'histoire du ballon rond. Huit ans plus tard, en 1994, il touche le fond après son exclusion de la Coupe du monde pour dopage. Idolâtré à Naples pour avoir donné à la cité du Mezzogiorno le premier titre de championnat d'Italie de son histoire, en 1987, Diego Maradona est ensuite retourné en Argentine, dans le club de Boca Juniors, où il a terminé sa carrière de joueur. Il a également été brièvement sélectionneur de l'équipe d'Argentine, entre 2008 et 2010. (Nicolás Misculin, avec Eduardo Simões à Sao Paulo et Crispian Balmer à Naples, version française Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief, édité par Patrick Vignal)

