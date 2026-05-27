Dick's Sporting Goods en baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** L'action du distributeur d'articles de sport Dick's Sporting Goods DKS.N a reculé d'environ 2 % à 229,08 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché ** La société révise à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, la pression sur les marges liée à l'acquisition de Foot Locker ayant pesé sur les résultats, alors même que la forte demande de baskets et de vêtements a stimulé les ventes trimestrielles

** La société table sur un bénéfice consolidé par action diluée compris entre 13,27 et 14,27 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 13,70 à 14,70 dollars

** Maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel global entre 22,1 et 22,4 milliards de dollars

** Affiche un chiffre d'affaires net de 5,17 milliards de dollars au premier trimestre, contre des estimations de 5,09 milliards de dollars

** Enregistre un BPA ajusté de 2,90 $ contre des estimations de 2,92 $

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 17 % depuis le début de l'année