Dick's Sporting Goods dégringole après son avertissement, plombé par Foot Locker

Le distributeur d'articles de sport Dick's Sporting Goods dégringole de plus de 25% mardi matin à la Bourse de New York après avoir publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et revu à la baisse ses prévisions annuelles, en raison d'un marché jugé de plus en plus concurrentiel.

Porté par l'effet lié à la Coupe du Monde de football, le numéro un de la distribution d'équipements sportifs aux Etats-Unis a vu les ventes à données comparables progresser de 4,7% au niveau du périmètre de l'enseigne Dick's au cours de son deuxième trimestre décalé, clos au début du mois d'août, mais celles de Foot Locker ont baissé de 3,6%.

Son bénéfice net s'est cependant contracté à 319 millions de dollars, contre 355 millions un an plus tôt, correspondant à un profit par action de 3,53 dollars, très inférieur au consensus qui le donnait à 3,76 dollars.

Le groupe basé à Pittsburgh a par ailleurs revu à la baisse ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en raison d'un marché des chaussures et des vêtements de sports jugé "difficile".

Les offres promotionnelles pèsent sur les performances

Au fur et à mesure du trimestre, nous avons réalisé que les conditions de marché sur une partie du secteur de la chaussure et des vêtements de sport étaient devenues de plus en plus concurrentielles", explique Ed Stack, le président exécutif.

"Nous avons donc été contraints d'ajuster nos prix afin de maintenir notre compétitivité, de protéger nos parts de marché et de renforcer notre position de leader", justifie-t-il.

Pour l'ensemble de l'exercice, le distributeur dit ne plus prévoir qu'un bénéfice par action (BPA) compris entre 11 et 12 dollars hors exceptionnels, contre 13,5 à 14,5 dollars précédemment.

C'est très en-dessous du consensus de 14,31 dollars jusqu'à présent visé par le consensus.

Concernant le chiffre d'affaires annuel, celui-ci n'est plus anticipé qu'entre 21,9 et 22,2 milliards de dollars, et non plus de 22,1 à 22,4 milliards.

Foot Locker cristallise toutes les inquiétudes

"On est confrontés à deux vrais points noirs ici", réagit John Zolidis, un analyste spécialisé dans le secteur de la grande consommation.

"Non seulement Dick's a révisé à la baisse ses objectifs de son coeur de métier après avoir cédé à la guerre des prix, ce qui constitue une vraie déception au vu du discours rassurant jusqu'ici tenu par l'équipe de direction qui disait le groupe intouchable", ajoute-t-il.

"Plus grave, l'intégration de Foot Locker s'est traduite par un véritable flop. Alors qu'on nous avait vendu l'histoire d'une relance facile grâce à une meilleure gestion de l'offre par Dick's, l'étincelle ne s'est jamais produite", poursuit le spécialiste.

Pour John Zolidis, Dick's n'a tout simplement compris ce qu'il a acheté.

"Résultat, les actionnaires doivent aujourd'hui se coltiner une enseigne minée par des problèmes structurels : des magasins qui se marchent dessus, une dépendance aveugle à un fournisseur qui se trouve aujourd'hui dans le dur, des baux obsolètes dans des centres commerciaux vieillissants et une clientèle à faible revenu", déplore l'analyste.

"Le risque - désormais bel et bien réel - est que Dick's continue d'y engouffrer du cash afin d'en éponger les pertes, sans aucun plan crédible. Le plus sage serait sans doute de reconnaître l'erreur et de solder l'addition maintenant en passant le dossier par pertes et profits", juge Zolidis.

Depuis la finalisation de l'acquisition de Foot Locker, il y a quasiment un an, le titre a perdu plus de 39% de sa valeur.