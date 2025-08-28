Dick's Sporting Goods chute en raison d'un chiffre d'affaires annuel morose

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions du distributeur de chaussures Dick's Sporting Goods DKS.N chutent de 6,6 % à 211,10 $

** L'action est en passe de connaître sa pire journée depuis plus de trois mois, si les pertes se maintiennent

** La société relève ses prévisions de revenus annuels à une fourchette de 13,75 milliards de dollars à 13,95 milliards de dollars, par rapport à l'objectif précédent de 13,6 milliards de dollars à 13,9 milliards de dollars, mais toujours en dessous des estimations de 14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les perspectives supposent l'impact des tarifs douaniers actuels et excluent les éléments uniques liés à son acquisition de Foot Locker FL.N .

** DKS prévoit de conclure l'acquisition en cours de Foot Locker, annoncée en mai, le 8 septembre

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 5 % depuis le début de l'année