Dianthus Therapeutics dérape après avoir lancé une vente d'actions de 400 millions de dollars

9 mars - ** Les actions de Dianthus Therapeutics DNTH.O ont baissé de 5 % à 75,26 $ hors marché après l'annonce d'une augmentation de capital planifiée ** La société lance une offre d'actions de 400 millions de dollars pour faire avancer les activités de développement clinique et préclinique, les activités de préparation commerciale et à d'autres fins ** Les actions de DNTH ont bondi de 21,5 % pour clôturer à 79,23 $ le lundi après que son médicament contre les maladies nerveuses ait montré une réponse plus rapide que prévu dans un essai de stade avancé

** Jefferies, TD Cowen, Evercore, Stifel, Guggenheim et William Blair sont les teneurs de livre conjoints pour l'offre d'actions

** DNTH, basée à New York, a ~44,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 3,5 milliards de dollars

** L'action est en hausse de 92% depuis le début de l'année à la clôture

** Les 15 analystes sont tous optimistes sur le titre, y compris 7 recommandations "strong buy"; le PT médian de 105,50 $ est en hausse par rapport à 66 $ il y a un mois, selon LSEG