Diamondback : sous 155$, viser 146,3 puis 143,3$
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 15:52

Après un "rounding-top" sous 60$ (et une fausse sortie haussière vers 65$), le titre valide une accélération à la baisse sous 155$ (ex-zénith du 13 juin) qui devrait se prolonger en direction de 46,2$ puis 143,3$ (MM200).

