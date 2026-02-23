Diamondback manque ses prévisions de bénéfices en raison de la baisse des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les résultats et le contexte dans les paragraphes 3, 7 à 9)

Diamondback Energy FANG.O n'a pas répondu aux attentes de Wall Street concernant le bénéfice du quatrième trimestre lundi, le producteur de schiste américain étant confronté à la baisse des prix du pétrole, ce qui a entraîné une baisse de plus de 2 % de ses actions dans les échanges prolongés.

Les prix mondiaux du pétrole brut ont été mis sous pression par les inquiétudes croissantes d'une surabondance et la perspective de plus en plus forte d'un retour sur le marché des barils vénézuéliens. Le pétrole brut WTI CLc1 a chuté d'environ 20 % en 2025 et de 8 % au cours du trimestre octobre-décembre.

Le prix moyen du Brent de référence LCOc1 était d'environ 63,13 $ le baril au cours de la période octobre-décembre, soit une baisse de plus de 9 % par rapport au trimestre précédent.

La société a déclaré que le prix moyen était de 58 dollars par baril au cours du quatrième trimestre, contre 69,48 dollars par baril un an plus tôt.

Cependant, la production record de pétrole aux États-Unis a permis d'amortir l'impact de la baisse des prix, la production du pays s'élevant en moyenne à environ 13,6 millions de barils par jour en 2025.

Diamondback a déclaré avoir produit 969 120 barils équivalent pétrole par jour, contre 883 424 barils équivalent pétrole par jour un an plus tôt.

Diamondback s'attend maintenant à ce que la production nette de l'année en cours se situe entre 926 000 boepd et 962 000 boepd. Elle prévoit des dépenses d'investissement comprises entre 3,6 et 3,9 milliards de dollars.

La société a déclaré que les prix moyens réalisés pour le gaz naturel au cours du quatrième trimestre s'élevaient à 1,03 $ par millier de pieds cubes (Mcf) après couverture, contre 82 cents par Mcf un an plus tôt.

La société basée à Midland, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,74 $ par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, alors que les analystes s'attendaient à 2,08 $ par action, selon les données compilées par LSEG.