Diamondback Energy chute à la suite de la vente d'une participation de 1,9 milliard de dollars par l'actionnaire principal
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 11:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions de la société de pétrole et de gaz naturel Diamondback Energy FANG.O ont baissé de 4 % à 171,20 $ en avant-Bourse après la fixation du prix de l'offre secondaire au cours de la nuit ** FANG, basée à Midland, Texas, a annoncé tard mardi 11 millions d'actions vendues par SGF FANG Holdings (SGF) pour un produit brut d'environ 1,9 milliard de dollars ** Avec la vente, la participation de la SGF passe de 34,4 % à 30,5 %, soit ~85,7 millions d'actions; FANG a ~281,3 millions d'actions en circulation, selon le prospectus

** La SGF est détenue par Lyndal Stephens Greth, fille de feu Autry Stephens, fondateur d'Endeavor Energy Resources. Elle a acquis cette participation à la suite de l'acquisition d'Endeavor par FANG pour 26 milliards de dollars en 2024

** Evercore, Citigroup, JP Morgan sont les co-chefs de file de l'offre

** Jusqu'à mardi, l'action FANG a progressé de ~19% depuis le début de l'année, contre 23% pour l'indice S&P 500 Energy

.SPNY .

** 31 des 32 analystes considèrent le titre comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; l'objectif de cours médian est de 188 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

DIAMONDBACK ENG
178,3700 USD NASDAQ -2,46%
EVERCORE-A
286,960 USD NYSE +0,44%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
89,64 USD Ice Europ -1,93%
Pétrole WTI
85,09 USD Ice Europ -2,08%
