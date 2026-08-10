Diageo poursuit son redressement, les analystes confiants sur le plan stratégique

(Zonebourse.com) - Le titre Diageo poursuit son redressement ce lundi à la Bourse de Londres, à contre-courant du reste de la cote, alors que plusieurs analystes se montrent confiants sur le succès du plan stratégique dévoilé jeudi dernier par Dave Lewis, le nouveau directeur général du groupe britannique.

Vers 10h30 (heure locale), l'action du numéro un mondial des spiritueux, qui s'était déjà octroyé une progression de plus de 9% la semaine dernière, gagne 0,7% à 1 803 pence. Au même moment, l'indice FTSE 100 recule d'environ 0,4%.

Diageo a dévoilé la semaine passée des résultats annuels globalement supérieurs aux attentes et présenté les contours de la feuille de route établie par Dave Lewis, arrivé à la tête du groupe au début de l'année, censée incarner un réel changement de culture au sein de l'entreprise.

Le programme accorde une large place à la reconquête de parts de marché, notamment aux Etats-Unis, à la montée en puissance de la marque Guinness, à la simplification de l'organisation avec l'objectif de dégager une croissance organique entre 1% et 5% (non inclus) sur la période 2027-2029 assortie d'une amélioration autour de 5% du résultat opérationnel coutant (Ebita).

D'après les analystes de Berenberg, qui affichent une recommandation d'achat avec un objectif de cours de 2 223 pence, l'élément le plus saillant de la présentation est l'affirmation selon laquelle Diageo n'aura pas besoin de procéder à une réinitialisation de ses marges (margin reset).

Ils rappellent en effet que Lewis prévoit que le redressement du groupe se fasse de manière organique grâce aux restructurations déjà mises en place, sans sacrifier la rentabilité opérationnelle pour relancer la croissance.

Un exercice de transparence salué par le marché

Chez Jefferies, on estime que la revalorisation en Bourse de Diageo pourrait se matérialiser plus rapidement que lors du redressement historique déjà opéré chez Tesco sous l'impulsion de Dave Lewis. Le broker américain, lui aussi à l'achat sur la valeur, estime que la faiblesse persistante du marché américain est désormais intégrée dans le cours grâce à des objectifs enfin réalistes.

Un avis partagé par les équipes de Deutsche Bank, qui se réjouissent que le groupe ait réussi à éviter le "reset" redouté, ce qui justifie un relèvement de leur objectif de cours, de 1 700 à 1 770 pence. La banque allemande dit aussi apprécier l'exercice de transparence auquel s'est livré la société.

Bank of America, qui réitère sa recommandation d'achat, relève pour sa part son objectif de cours de 1 900 à 2 080 pence, considérant que l'assainissement du bilan avance plus vite que prévu, ce qui conduit la firme américaine à anticiper un retour des rachats d'actions dès 2028, soit un an plus tôt qu'escompté.

UBS préfère, de son côté, maintenir une opinion neutre sur la valeur avec un objectif de cours inchangé à 1 600 pence ce qui implique un potentiel de baisse de 8%.

Le bureau d'études estime en effet qu'il va falloir qu'une accélération de la croissance des ventes plus convaincante, et pas uniquement un soutien par les réductions de coûts, se manifeste afin de déclencher une véritable revalorisation du titre en Bourse.

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