Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diageo: nouveaux partenariats dans le cadre du programme DSS information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Diageo a annoncé trois nouveaux partenariats avec AquaSpy, Clean Crop Technologies et Smart Cloud Farming dans le cadre de son programme Diageo Sustainable Solutions (DSS).



Ces partenariats visent à aider les petits exploitants agricoles en Afrique à faire face aux défis climatiques en fournissant des technologies innovantes pour améliorer la gestion des sols et des cultures.



Diageo investira 450 000 £ dans le développement de ces technologies.



Les projets pilotes commenceront en Afrique de l'Est (Kenya et Ouganda) et pourraient être étendus à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de Diageo si les résultats sont positifs.





Valeurs associées DIAGEO 2 433,25 GBX LSE -0,68%