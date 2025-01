Diageo: nomme son futur directeur général en Inde information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 15:49









(CercleFinance.com) - United Spirits Limited (Diageo India) annonce la nomination de Praveen Someshwar comme futur directeur général. Celui-ci rejoindra l'entreprise le 1er mars 2025 et prendra ses fonctions de directeur général et membre du comité exécutif de Diageo à compter du 1er avril 2025, sous réserve des approbations nécessaires.



Actuellement directeur général de HT Media, Praveen apportera une riche expérience, notamment 24 années passées chez PepsiCo dans des rôles stratégiques.



Hina Nagarajan, directrice générale sortante, intégrera le comité exécutif mondial de Diageo après avoir dirigé une période de forte croissance stratégique et de valorisation de l'entreprise.







Valeurs associées DIAGEO 2 381,00 GBX LSE -2,68%