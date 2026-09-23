Diageo nomme Joanne Wilson, arrivant de WPP, en tant que directrice financière

Une enseigne de Diageo

Diageo a annoncé mercredi la ‌nomination de Joanne Wilson au poste de directrice financière, arrivant de ​WPP et en remplacement de Nik Jhangiani, ce dernier ayant été nommé en 2024.

Joanne Wilson prendra ses fonctions courant 2027, Nik Jhangiani restant en poste ​pour assurer une transition en douceur, a précisé le groupe de spiritueux britannique dans un ​communiqué.

Actuellement directrice financière du groupe publicitaire ⁠britannique WPP, Joanne Wilson a précédemment travaillé avec le directeur général de ‌Diageo, Dave Lewis, chez le distributeur britannique Tesco.

Dave Lewis a pris ses fonctions de directeur général en janvier avec pour ​mission de relancer le ‌plus grand producteur mondial de spiritueux après une période ⁠difficile. Lui et Nik Jhangiani ont présenté la nouvelle stratégie de Diageo lors d'une journée dédiée aux marchés financiers en août.

Sous la direction de ⁠Dave Lewis, le ‌fabricant de Guinness a lancé un vaste programme de restructuration ⁠qui a entraîné le départ de plusieurs cadres supérieurs en début ‌d’année.

"Nik et moi-même avons convenu que, maintenant que nous ⁠avons présenté notre nouvelle stratégie, le moment est venu de ⁠procéder à ce ‌changement", a déclaré Dave Lewis dans ce communiqué, en remerciant Nik Jhangiani ​pour son soutien et sa contribution ‌significative à Diageo.

Pendant ses deux années à Diageo, Nik Jhangiani a piloté les mesures visant ​à réduire les coûts, s'imposant comme une figure stabilisatrice au cours d'une période tumultueuses pour l'entreprise.

Il a occupé le poste de ⁠directeur général par intérim à la suite du départ inattendu du dirigeant de l'époque, Debra Crew, en juillet 2025, et était considéré par certains investisseurs comme un candidat potentiel à la tête de l'entreprise.

(Rédigé par Prerna Bedi et Raechel Thankam Job à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Benoit Van Overstraeten)