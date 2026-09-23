Diageo nomme Joanne Wilson, arrivant de WPP, en tant que directrice financière

Diageo DGE.L a annoncé mercredi la nomination de Joanne Wilson au poste de directrice financière, arrivant de WPP WPP.L et en remplacement de Nik Jhangiani, ce dernier ayant été nommé en 2024.

Joanne Wilson prendra ses fonctions courant 2027, Nik Jhangiani restant en poste pour assurer une transition en douceur, a précisé le groupe de spiritueux britannique dans un communiqué.

Actuellement directrice financière du groupe publicitaire britannique WPP, Joanne Wilson a précédemment travaillé avec le directeur général de Diageo, Dave Lewis, chez le distributeur britannique Tesco TSCO.L .

Dave Lewis a pris ses fonctions de directeur général en janvier avec pour mission de relancer le plus grand producteur mondial de spiritueux après une période difficile. Lui et Nik Jhangiani ont présenté la nouvelle stratégie de Diageo lors d'une journée dédiée aux marchés financiers en août.

Sous la direction de Dave Lewis, le fabricant de Guinness a lancé un vaste programme de restructuration qui a entraîné le départ de plusieurs cadres supérieurs en début d’année.

"Nik et moi-même avons convenu que, maintenant que nous avons présenté notre nouvelle stratégie, le moment est venu de procéder à ce changement", a déclaré Dave Lewis dans ce communiqué, en remerciant Nik Jhangiani pour son soutien et sa contribution significative à Diageo.

Pendant ses deux années à Diageo, Nik Jhangiani a piloté les mesures visant à réduire les coûts, s'imposant comme une figure stabilisatrice au cours d'une période tumultueuses pour l'entreprise.

Il a occupé le poste de directeur général par intérim à la suite du départ inattendu du dirigeant de l'époque, Debra Crew, en juillet 2025, et était considéré par certains investisseurs comme un candidat potentiel à la tête de l'entreprise.

(Rédigé par Prerna Bedi et Raechel Thankam Job à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)