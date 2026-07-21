Diageo-Le président prévoit un remaniement du conseil d'administration - FT

John Manzoni, président de Diageo

DGE.L , prévoit de remanier le conseil d'administration et recherche de nouveaux administrateurs possédant une expérience commerciale dans les secteurs des boissons ou de la distribution de boissons, a rapporté mardi le Financial Times (FT), citant trois sources proches du dossier.

John Manzoni "n’est pas satisfait du conseil d’administration dont il a hérité", rapporte le FT, citant l’une de ces sources.

Il souhaite également recruter des administrateurs non exécutifs capables de tenir tête au nouveau directeur général, Dave Lewis, alors que ce dernier tente de restructurer l'entreprise, selon le journal.

John Manzoni souhaite nommer des administrateurs dont l’influence et l’expérience dans le secteur des boissons pourront faire contrepoids à Dave Lewis, précise le FT.

L’article ajoute qu'il s’inquiète du fait que le conseil d’administration actuel ne dispose pas d’une connaissance suffisante du secteur "pour le guider ou l’empêcher d’aller trop loin".

Reuters n’a pas pu vérifier ces informations. Diageo n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Dave Lewis, surnommé "Drastic Dave" en raison de ses réductions de coûts agressives chez Tesco TSCO.L et Unilever

ULVR.L , a lancé une restructuration du groupe de spiritueux en difficulté.

Dave Lewis avait déclaré en mai que le groupe allait commencer à s’attaquer à la faiblesse des ventes en Amérique du Nord, son plus grand marché, qu’il qualifiait de "plus grand défi", notamment par des baisses de prix sur certaines marques de tequila telles que Casamigos.

(Rédigé par Chandni Shah à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)