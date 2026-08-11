Diageo conteste l'interdiction du rhum en Inde, invoquant l'absence de procédure régulière

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* Le secteur indien des alcools s'inquiète face au durcissement de la réglementation

* Diageo sous le feu des critiques pour l'étiquetage trompeur de certaines marques de rhum et de whisky

* L'organisme indien chargé de la sécurité alimentaire adopte une ligne dure en matière d'application de la réglementation

* Diageo a vu des milliers de ses bouteilles saisies lors de différentes opérations

par Aditya Kalra

Le gouvernement indien a interdit un rhum populaire de Diageo DGE.L pour étiquetage trompeur sans suivre la procédure régulière et alors même que l’autorité de sécurité alimentaire commençait à mener des consultations sur les règles d’étiquetage au cœur du litige, a fait valoir l’entreprise devant les tribunaux. Dans le cadre de la plus grande campagne de répression en matière de sécurité alimentaire depuis des années, l’autorité de régulation indienne a secoué ce secteur de 40 milliards de dollars en interdisant un certain nombre de marques de whisky et de rhum produites par Diageo et la société indienne Inbrew dans certains États, invoquant un étiquetage trompeur et l’ajout inapproprié d’arômes artificiels. Alors que Diageo a indiqué aux bourses indiennes avoir formé un recours devant les tribunaux, son dossier non public détaille pour la première fois ses arguments contre les restrictions imposées au « McDowell’s No. 1 Celebration Matured XXX Rum » fabriqué dans le Maharashtra, que la société présente publiquement comme l’un de ses produits les plus vendus.

La filiale indienne de Diageo, United Spirits UNSP.NS , a fait valoir devant le tribunal que le responsable de la sécurité alimentaire à l’origine de l’interdiction n’était pas habilité par la loi à agir ainsi et qu’il avait contourné la procédure judiciaire en s’appuyant sur le rapport d’un analyste alimentaire pour imposer l’ordonnance d’arrêt des ventes.

De plus, l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes alimentaires (FSSAI) a entamé une consultation auprès du secteur sur les aspects réglementaires de l’étiquetage des arômes quelques jours après la décision d’interdiction.

«Le maintien de l’interdiction, alors que les questions faisaient encore l’objet d’un examen actif par la FSSAI elle-même, était prématuré, disproportionné et préjudiciable sur le plan commercial», a déclaré Diageo dans son mémoire déposé le 1er août, consulté mardi par Reuters. La FSSAI et Diageo n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de Reuters. Une source gouvernementale a contesté la position de Diageo et a déclaré à Reuters que la FSSAI ne faisait que discuter de la question avec le secteur à la demande des entreprises du secteur des spiritueux.

Les archives judiciaires en ligne indiquent que le recours a été brièvement examiné lundi devant la Haute Cour de Mumbai, mais que le juge a rejeté toute mesure provisoire et a demandé au gouvernement fédéral de répondre avant le 19 août. La liste des ingrédients figurant sur la bouteille de McDowell's indiquait qu'elle contenait un arôme artificiel (rum), mais la FSSAI a fait valoir que « l'arôme du rhum doit être caractéristique et résulter des ingrédients naturels, des processus de fermentation et des techniques de vieillissement », selon l'ordonnance d'interdiction de l'autorité de régulation figurant dans les documents judiciaires. Par ailleurs, des inspecteurs indiens ont saisi la semaine dernière environ 18 000 cartons de bouteilles d’alcool Diageo, au motif qu’elles ne porteraient pas les marquages indiquant qu’elles ont été fabriquées à partir de plastique recyclé sûr, élargissant ainsi le champ de l’enquête, a rapporté Reuters lundi. Diageo, qui a qualifié l’Inde de « marché de consommation de la décennie », a déclaré se conformer à la loi .