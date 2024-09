Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diageo: bouteille 'révolutionnaire' pour le Johnnie Walker information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 17:24









(CercleFinance.com) - Johnnie Walker a lancé une innovation limitée avec le Johnnie Walker Blue Label Ultra, une bouteille en verre de 70 cl considérée comme 'la plus légère au monde dans cette catégorie'.



Pesant seulement 180 g sans le bouchon, cette bouteille 'révolutionnaire' est le résultat de cinq ans de recherche et d'expérimentation avec des partenaires externes pour repenser le design et la fabrication.



La marque vise à réduire les émissions de carbone en allégeant l'emballage.



Un nouveau mélange de Johnnie Walker Blue Label a été créé pour cette édition limitée. Seulement 888 bouteilles seront produites et disponibles à la vente en 2025.



La bouteille sera dévoilée lors du London Design Festival le 14 septembre.





