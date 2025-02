Diageo: baisse de 12% du bénéfice net pdg semestriel information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 09:48









(CercleFinance.com) - Diageoannonce que ses ventes ont atteint 10,9 Mds$ au titre du 1er semestre de son exercice fiscal 2025, soit la période de juin à décembre 2024, en chiffre globalement stable (-1% en publié, +1% en organique).



Le résultat d'exploitation ressort à 3155 M$, en repli de 5% en publié, tandis que le bénéfice net part du groupe ressort à 1935 M$, en baisse de 12%, laissant apparaître un BPA de 87,1 cents (-12%) et un BPA ajusté de 97,7 cents (-10%).



'Nous restons confiants tant dans les fondamentaux favorables du secteur à long terme que dans notre capacité à surperformer le marché', indique la société.



'Cependant, compte tenu de l'incertitude macroéconomique et géopolitique actuelle dans plusieurs de nos principaux marchés, qui affecte le rythme de la reprise, nous avons supprimé notre objectif de croissance organique du chiffre d'affaires net à moyen terme de 5 à 7 %. Nous fournirons à la place des prévisions à court terme plus régulières ainsi que des mises à jour sur l'évolution de notre activité', conclut Diageo.





