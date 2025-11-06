 Aller au contenu principal
Diageo abaisse ses prévisions 2026, ralentissement en Amérique du Nord et en Chine
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 08:54

Une bouteille de Don Julio, tequila de Diageo

Diageo a abaissé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2026, le fabricant du whisky Johnnie Walker et de la vodka Smirnoff étant confronté à un ralentissement de la demande en Amérique du Nord et en Chine.

Cette révision à la baisse intervient alors que le premier fabricant mondial de spiritueux cherche à réduire ses coûts et envisage d'importantes ventes d'actifs pour alléger sa dette de 22 milliards de dollars (18,86 milliards d'euros).

L'entreprise fait face à un ralentissement de la demande après la pandémie, à la faiblesse persistante sur ses principaux marchés, à des incertitudes liées aux droits de douane et à l'évolution des habitudes de consommation.

Diageo, qui possède également les marques Guinness et Don Julio, prévoit désormais des ventes stables ou en légère baisse et une croissance du résultat d'exploitation comprise entre environ 2% et 5% (low- to mid-single-digit) pour son exercice 2026.

(Rédigé par Shashwat Awasthi, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

