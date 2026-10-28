Diabète et obésité : le Retatrutide d'Eli Lilly surpasse l'Ozempic en phase 3

Le géant américain a franchi une étape clinique et commerciale dans le secteur hautement disputé des incrétines. Le groupe pharmaceutique a dévoilé des résultats positifs de phase 3 issus d'un essai comparatif direct, évaluant le Retatrutide face à l'Ozempic injectable (2 mg), de Novo Nordisk, chez des adultes atteints de diabète de type 2.

À l'issue de 80 semaines d'évaluation, la molécule expérimentale d'Eli Lilly a atteint son critère d'évaluation principal ainsi que tous ses critères secondaires clés, surclassant la dose maximale autorisée d'Ozempic tant sur le plan glycémique que pondéral.

Dans le détail, les deux doses testées de Retatrutide ont réduit l'hémoglobine glyquée d'une moyenne de 2,2%, contre 1,8% pour l'Ozempic. Les participants traités avec le Retatrutide ont perdu en moyenne 19,5% de leur poids à la dose de 9 mg et 20,9% à 12 mg, soit plus du double des 9,4% constatés sous Ozempic.

Le traitement a également généré des améliorations plus marquées sur la pression artérielle systolique, les triglycérides et le cholestérol non-HDL.

Le fabricant du Mounjaro et du Foundayo entend ainsi consolider son positionnement stratégique sur le marché des maladies cardiométaboliques. Selon Kenneth Custer, vice-président exécutif et président de Lilly Cardiometabolic Health, ces données comparatives pourraient "modifier le paradigme de traitement" du diabète de type 2 et de l'obésité si le médicament obtient les approbations réglementaires nécessaires.