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DHL renforce encore son réseau mondial de fret aérien
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 12:43

DHL renforce encore son réseau mondial de fret aérien avec le lancement d'un nouveau service transpacifique dédié reliant l'Asie du Sud-Est aux Etats-Unis.

Au coeur de la nouvelle solution "TransPac Connect" se trouve un nouveau service de fret dédié opérant trois fois par semaine entre Bangkok (BKK) et Cincinnati (CVG).

Le service propose des opérations de cargos à grande capacité pouvant atteindre 100 tonnes par vol, complétées par une vaste connectivité routière à travers les États-Unis.

En plus de la nouvelle connexion Bangkok-Cincinnati, la solution offre aux clients un accès plus large au réseau transpacifique de DHL Global Forwarding via une couverture au Vietnam (Hanoï) et à Taïwan (Taipei), reliant les expéditions à des portes d'entrée américaines clés telles que Cincinnati (CVG) et Chicago (ORD).

Henk Venema, responsable mondial du fret aérien chez DHL Global Forward : " L'Asie du Sud-Est continue de gagner en importance stratégique en tant que région de fabrication et d'approvisionnement. Avec notre nouvelle connexion Bangkok-Cincinnati et une couverture réseau transpacifique élargie, nous offrons aux clients non seulement vitesse et capacité, mais aussi la fiabilité et le contrôle nécessaires pour construire des chaînes d'approvisionnement plus résilientes."

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