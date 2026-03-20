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DHL progresse en pré-marché après les résultats et les prévisions optimistes de FedEx
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 08:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions du groupe logistique allemand DHL

DHLn.DE augmentent d'environ 2% dans les échanges de pré-marché suite aux résultats de son homologue américain FedEx ** Un trader local évoque l'impact des résultats de FedEx

FDX.N pour le 3ème trimestre et de ses prévisions pour l'exercice fiscal, qui ont été supérieurs aux attentes, ainsi que des progrès dans la réorganisation de son réseau

** La société de livraison américaine prévoit un bénéfice par action ajusté entre 19,30 et 20,10 dollars pour l'exercice fiscal, ce qui est supérieur aux attentes moyennes des analystes (18,69 dollars)

** L'entreprise prévoit également une demande mondiale stable malgré la guerre en Iran

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