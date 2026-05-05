DHL optimise les opérations de distribution de Pepco en Europe
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 16:06
Ce partenariat permet de garantir la disponibilité des produits, à réduire les délais de livraison et à améliorer la performance du réseau de magasins de Pepco.
Après les collaborations au sein des centres de distribution en Pologne et en Espagne, Pepco a confié à DHL Supply Chain la gestion opérationnelle de cinq plateformes de distribution stratégiques en Europe.
En Europe centrale et orientale, ces plateformes sont situées à Sosnowiec et Rawa Mazowiecka (Pologne), Gyal (Hongrie) et Bucarest (Roumanie).
Pepco et DHL Supply Chain collaborent depuis 2019, initialement sur le site de Sosnowiec en Pologne. Ce partenariat s'est ensuite étendu à l'Espagne en 2024, suivi de transitions réussies à Rawa Mazowiecka (Pologne) en septembre 2025, à Gyal (Hongrie) en janvier 2026 et à Bucarest (Roumanie) en avril 2026.
" L'intégration de Bucarest à notre réseau DHL Supply Chain renforce également notre présence en Roumanie, poursuivant ainsi notre stratégie visant à créer des points d'accès naturels pour les entreprises à la recherche de solutions logistiques multi-marchés. La Roumanie est un maillon essentiel des chaînes d'approvisionnement mondiales et, ensemble, nous développons l'infrastructure logistique nécessaire à cette croissance ", a déclaré Rainer Haag, DG Europe de DHL Supply Chain.
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