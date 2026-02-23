DHL lance son offre GoGreen Plus composée de trois solutions de décarbonation
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 15:16
Le produit GoGreen Plus Base, présenté comme une première dans le secteur, prévoit une réduction par défaut de 10 % des émissions pour les expéditions éligibles via un mécanisme de " book & claim ", à un tarif forfaitaire fixe et sans surcoût par rapport au tarif standard.
GoGreen Plus Premium propose une réduction de 85 % des émissions, tandis que GoGreen Plus Select offre des solutions sur mesure adaptées aux grandes chaînes d'approvisionnement.
Le modèle " book & claim " permet à DHL de remplacer directement les carburants fossiles par des carburants durables dans son réseau et d'allouer les bénéfices environnementaux aux clients concernés.
" Il n'est pas nécessaire d'investir des millions pour faire la différence ", déclare Kathrin Brost, vice-présidente et responsable mondiale du programme GoGreen chez DHL Global Forwarding, soulignant l'accessibilité de la solution.
Amanda Rasmussen, directrice commerciale de DHL Global Forwarding, indique que ces nouvelles offres " changent véritablement ce que les clients peuvent attendre d'une logistique à émissions réduites ".
Cette initiative intervient dans un contexte de demande croissante pour des services logistiques à émissions réduites et s'inscrit dans la feuille de route du groupe visant la neutralité carbone d'ici 2050 et l'utilisation de 30 % de carburants durables d'ici 2030.
Valeurs associées
|49,680 EUR
|XETRA
|-0,54%
