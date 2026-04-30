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DHL Group (Deutsche Post) : 6%, efface toutes ses pertes depuis le 20/04
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:54

DHL Group -valeur défensive mais largement en tête du DAX40- rebondit vigoureusement sur le palier des 46,8E (les MM50 et MM100 sont regroupées vers 47,35E) et repasse au-dessus de 49,5E.
Le re-test de la résistance des 50E (19 et 27 février, puis 17 avril) n'est plus qu'une question de minutes, retracer le record annuel des 51,3E du 11 février ne demanderait pas beaucoup plus d'effort.

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