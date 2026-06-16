Ericsson se choisit un nouveau patron en interne

L'équipementier suédois de télécommunications Ericsson a annoncé mardi la nomination d'un nouveau directeur général, Per Narvinger, actuellement à la tête de l'activité réseaux, pour remplacer Börje Ekholm, en place depuis plus de neuf ans.

( TT NEWS AGENCY / HENRIK MONTGOMERY/TT )

M. Narvinger, qui a occupé plusieurs postes à responsabilité chez Ericsson depuis son arrivée en 1997, remplacera M. Ekholm à compter du 1er octobre.

"Le conseil d'administration met en œuvre une succession bien préparée et ordonnée à la tête de la direction générale, dans le cadre de la planification continue de la gouvernance de la société", a souligné Ericsson dans son communiqué.

Le titre Ericsson reculait de 0,57% à 113,90 couronnes à 12H50 locales, dans un marché en légère hausse à la Bourse de Stockholm.

Dans cette période charnière, "à mesure que l'intelligence artificielle continue de se généraliser, cela nécessitera de plus en plus de solutions de connectivité avancée, un domaine dans lequel Ericsson fait figure de leader", a estimé le nouveau directeur général cité dans le communiqué.

Les grands équipementiers de télécommunications comme Nokia ou Ericsson tentent de profiter de l'essor de l'IA pour compenser la stagnation ou le recul de leurs marchés traditionnels tels que la 5G qui n'a pas été à la hauteur des espérances.

"Ericsson est le moteur de la transformation de la connectivité mobile en révolutionnant la manière dont les réseaux sont utilisés et commercialisés, et nous menons le secteur vers la prochaine étape de l'IA: l'ère de l'IA physique", a dit l'actuel directeur général Börje Ekholm cité dans le communiqué.