DHL Express investit pour accroître ses capacités en Chine

DHL Express annonce avoir récemment procédé à une extension de son "Super Gateway" de Shenzhen, moyennant un investissement de 177 MEUR, représentant son plus important investissement à ce jour en Chine continentale et permettant la création de plus de 1 000 emplois.

Située à l'aéroport international de Shenzhen Bao'an, desservant l'une des régions manufacturières et exportatrices les plus importantes de Chine, cette plateforme a ainsi triplé sa capacité de traitement pour atteindre environ 900 tonnes par jour.

De plus, le groupe de logistique allemand a introduit une nouvelle liaison aérienne dédiée, assurée par un avion-cargo gros-porteur Boeing 767 reliant Shanghai, Bangkok, Bahreïn et Bruxelles, ajoutant jusqu'à 50 tonnes de capacité quotidienne.

Ce vol renforce les connexions entre la Chine, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Europe, offrant aux clients une plus grande flexibilité horaire et des avantages accrus pour les expéditions plus lourdes empruntant des routes commerciales clés, selon DHL Express.

Cette capacité supplémentaire soutient également le développement de l'offre Heavyweight Express de l'entreprise, permettant aux clients d'acheminer des expéditions plus importantes via le réseau international à délais garantis de DHL Express, avec un suivi de porte à porte, une expertise douanière et des temps de transit prévisibles.

DHL Express souligne une demande croissante de la part des clients dans des secteurs tels que la technologie, la fabrication industrielle, les semi-conducteurs, la santé, les infrastructures de centres de données et les nouvelles énergies, dont beaucoup dépendent fortement des réseaux de production et de fournisseurs en Chine et en Asie.