DHL et Alibaba.com ont signé un accord pour apporter des capacités logistiques alimentées par l'IA

DHL Group et Alibaba.com ont signé un protocole d'accord (MoU) visant à poursuivre l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) afin d'améliorer l'expérience logistique de bout en bout pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Les parties ont l'intention d'évaluer comment les outils alimentés par l'IA peuvent accompagner les clients tout au long de leur parcours commercial international, de l'approvisionnement et la découverte des fournisseurs à la soumission logistique, la réservation et l'exécution des expéditions, afin de rendre le commerce transfrontalier plus simple, plus rapide et plus accessible.

Katja Busch, directrice commerciale de DHL et responsable des solutions clients et de l'innovation chez DHL, a déclaré : " En réunissant l'expertise de Alibaba.com en commerce numérique et les capacités logistiques de DHL, nous souhaitons explorer comment la technologie peut aider les entreprises à passer moins de temps à gérer la complexité et plus de temps à se concentrer sur la croissance. "

Kuo Zhang, président de Alibaba.com, a déclaré : " En explorant des moyens de connecter Accio aux capacités logistiques mondiales de DHL, nous espérons réduire les barrières au commerce transfrontalier et aider les PME à évoluer plus rapidement et avec plus de confiance à mesure qu'elles se développent à l'international. "