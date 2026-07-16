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DHL a signé un contrat d'achat d'électricité renouvelable avec Statkraft
information fournie par Zonebourse 16/07/2026 à 15:33

Statkraft, l'un des principaux fournisseurs européens de contrats d'achat d'électricité (PPA) renouvelable, et le groupe DHL ont signé un PPA à long terme portant sur de l'électricité renouvelable issue d'un parc éolien terrestre situé dans le nord de l'Allemagne.

Dans le cadre de cet accord d'une durée de dix ans, Statkraft fournira environ 35 GWh d'électricité renouvelable par an, couvrant près de 8% de la consommation électrique actuelle du groupe DHL en Allemagne.

Cette électricité est produite par le parc éolien terrestre de Sollwitt-Pobüll, récemment construit dans le Schleswig-Holstein et doté d'une puissance installée de 13,2 MW.

Cet accord marque une nouvelle étape importante dans la stratégie de décarbonation du groupe DHL en Allemagne.

"Cet accord constitue une étape clé de notre stratégie énergétique en Allemagne", a déclaré Anna Spinelli, directrice des achats et responsable de la mobilité au sein du groupe DHL.

"En ajoutant ce premier PPA éolien terrestre, nous renforçons la résilience de notre approvisionnement énergétique et soutenons directement le développement de nouvelles capacités renouvelables en Allemagne. Conjugué à nos PPA éoliens en mer, cet accord nous rapproche considérablement de la décarbonation de nos activités."

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