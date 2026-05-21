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DHL a lancé la construction d'un nouveau pôle logistique européen de batteries
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 11:52

DHL Supply Chain a lancé la construction d'un nouveau pôle logistique européen de batteries à Holtum, Limbourg.

Le nouveau site offre 17 000 mètres carrés d'espace de stockage et de service spécialisés pour batteries haute tension et est étroitement lié à l'activité automobile Holtum existante de DHL Supply Chain.

Le nouveau hub est prévu pour être opérationnel début 2027.

Les batteries traitées sur le site Holtum sont destinées à être utilisées dans les véhicules électriques ainsi que dans le segment en forte croissance des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS).

" En développant nos capacités logistiques de batteries chez Holtum et en les reliant étroitement à notre expertise automobile existante sur place, nous créons une solution évolutive et unique pour le secteur des VE." a déclaré Rainer Haag, DG de DHL Supply Chain Europe.

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