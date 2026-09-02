 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dhananjay Mirchandani deviendra CFO de Deutsche Telekom en 2027
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 13:48
Ajouter Boursorama à vos sources

Deutsche Telekom annonce le départ de son directeur financier (CFO), Christian Illek, après l'assemblée générale annuelle de 2027, prévue fin avril, pour des raisons liées à l'âge, ainsi que le choix de Dhananjay Mirchandani pour lui succéder à ce poste à compter du 1er mai 2027.

Depuis 2024, Dhananjay Mirchandani est responsable du contrôle du groupe chez Deutsche Telekom, chargé de la planification financière, de la gestion de la performance, de la gestion des flux de trésorerie et de la gestion des risques de l'opérateur télécoms allemand.

Il a également été décidé, lors de la réunion du conseil de surveillance, que Jan Hofmeyr serait nommé nouveau membre du conseil chargé des produits et de la technologie. Il succédera, le 1er novembre 2026, à Abdurazak Mudesir, qui a quitté l'entreprise à sa propre demande au printemps.

Enfin, Mladen Mitic deviendra directeur des produits et du numérique, succédant à Jonathan Abrahamson, qui quitte l'entreprise à sa propre demande. Mladen Mitic était auparavant responsable de la croissance commerciale B2C dans le segment Europe de Deutsche Telekom et rendra compte à Jan Hofmeyr dans ses nouvelles fonctions.

Valeurs associées

DEUTSCHE TELEKOM
28,030 EUR XETRA -1,23%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 292,93 -0,11%
HAFFNER ENERGY
0,59 +13,46%
Pétrole Brent
94,53 -0,69%
BIOPHYTIS
0,0482 -8,37%
2CRSI
27,06 +5,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank