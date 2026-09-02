Dhananjay Mirchandani deviendra CFO de Deutsche Telekom en 2027

Deutsche Telekom annonce le départ de son directeur financier (CFO), Christian Illek, après l'assemblée générale annuelle de 2027, prévue fin avril, pour des raisons liées à l'âge, ainsi que le choix de Dhananjay Mirchandani pour lui succéder à ce poste à compter du 1er mai 2027.

Depuis 2024, Dhananjay Mirchandani est responsable du contrôle du groupe chez Deutsche Telekom, chargé de la planification financière, de la gestion de la performance, de la gestion des flux de trésorerie et de la gestion des risques de l'opérateur télécoms allemand.

Il a également été décidé, lors de la réunion du conseil de surveillance, que Jan Hofmeyr serait nommé nouveau membre du conseil chargé des produits et de la technologie. Il succédera, le 1er novembre 2026, à Abdurazak Mudesir, qui a quitté l'entreprise à sa propre demande au printemps.

Enfin, Mladen Mitic deviendra directeur des produits et du numérique, succédant à Jonathan Abrahamson, qui quitte l'entreprise à sa propre demande. Mladen Mitic était auparavant responsable de la croissance commerciale B2C dans le segment Europe de Deutsche Telekom et rendra compte à Jan Hofmeyr dans ses nouvelles fonctions.