DFO Management et Sequence retirent Baldwin de la cote dans le cadre d'une opération de 7,7 milliards de dollars

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DFO Management, la société de Michael Dell, et Sequence Holdings ont annoncé lundi leur intention de retirer de la cote le groupe d'assurance Baldwin

BWIN.O dans le cadre d'une opération évaluée à 7,7 milliards de dollars.