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Dexcom en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 16:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

31 juillet - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Dexcom DXCM.O progresse de 10% à 82,47 dollars ** La société a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison de la demande soutenue pour ses glucomètres en continu, des appareils qui permettent de surveiller la glycémie sans avoir à se piquer le doigt

** Elle table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,18 et 5,25 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 5,16 à 5,25 milliards de dollars; les analystes s'attendent à 5,22 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

** Dexcom annonce un chiffre d'affaires de 1,31 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars au deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,29 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Affiche un bénéfice ajusté de 70 cents par action, contre une estimation des analystes de 61 cents ** Compte tenu de l'évolution du cours en séance, l'action affiche une hausse d'environ25% depuis le début de l'année

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