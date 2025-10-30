Dexcom dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande de glucomètres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'appareils médicaux Dexcom DXCM.O a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour ses résultats du troisième trimestre, grâce à une forte demande pour ses systèmes de surveillance du glucose en continu.

L'administrateur délégué par intérim Jake Leach a déclaré que la performance de la société était due à l'élargissement continu de l'accès au système G7, qui aide les personnes atteintes de diabète à suivre leur taux de glucose sans se piquer le doigt.

Au cours du trimestre, Dexcom a ajouté la couverture du G7 dans le cadre du Programme de médicaments de l'Ontario au Canada, le rendant accessible à davantage de personnes sous insulinothérapie.

La société a également lancé une fonction d'enregistrement des repas alimentée par l'IA dans ses applications G7 et Stelo, afin d'aider les utilisateurs à mieux comprendre comment les aliments affectent leurs niveaux de glucose.

Stelo, le CGM en vente libre de Dexcom pour les adultes non traités à l'insuline, a généré un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars au cours de sa première année d'existence. Cet appareil marque l'entrée de Dexcom sur un marché de la santé grand public plus large, ciblant les personnes atteintes de diabète de type 2 ou celles qui cherchent à surveiller leur glycémie dans un but de bien-être.

La sensibilisation croissante au traitement du diabète, l'élargissement de la couverture d'assurance et l'évolution vers une surveillance non invasive ont contribué à alimenter la demande de CGM tels que ceux de Dexcom.

Dexcom prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,63 et 4,65 milliards de dollars, soit une légère hausse par rapport à son estimation précédente de 4,60 à 4,63 milliards de dollars. Les attentes des analystes étaient de 4,63 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 61 cents par action au cours du trimestre clos le 30 septembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 57 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Dexcom a déclaré un chiffre d'affaires de 1,21 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,18 milliard de dollars.

Dexcom a également soumis un nouvel outil de dosage d'insuline, Smart Basal, à l'examen de la FDA américaine.