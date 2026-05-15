Devyani Int'l, l'exploitant de KFC et Pizza Hut en Inde, voit ses pertes du quatrième trimestre se réduire grâce à la croissance des ventes à périmètre constant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Devyani International DEVY.NS , l'exploitant des restaurants KFC et Pizza Hut en Inde, a annoncé vendredi une perte trimestrielle en baisse, la forte croissance des ventes à périmètre constant des restaurants KFC et la hausse du chiffre d'affaires ayant contribué à compenser la hausse des coûts.
La société, franchisée de l'entreprise américaine Yum Brands
YUM.N , a déclaré une perte nette consolidée de 100,4 millions de roupies indiennes (1,05 million de dollars), contre une perte de 147,4 millions de roupies il y a un an.
(1 $ = 95,8800 roupies indiennes)
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