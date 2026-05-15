 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Devyani Int'l, l'exploitant de KFC et Pizza Hut en Inde, voit ses pertes du quatrième trimestre se réduire grâce à la croissance des ventes à périmètre constant
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 09:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Devyani International DEVY.NS , l'exploitant des restaurants KFC et Pizza Hut en Inde, a annoncé vendredi une perte trimestrielle en baisse, la forte croissance des ventes à périmètre constant des restaurants KFC et la hausse du chiffre d'affaires ayant contribué à compenser la hausse des coûts.

La société, franchisée de l'entreprise américaine Yum Brands

YUM.N , a déclaré une perte nette consolidée de 100,4 millions de roupies indiennes (1,05 million de dollars), contre une perte de 147,4 millions de roupies il y a un an.

(1 $ = 95,8800 roupies indiennes)

Valeurs associées

YUM BRANDS
150,620 USD NYSE +0,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank