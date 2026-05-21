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Devon Energy renforce sa présence dans le bassin du Delaware grâce à une acquisition de 2,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Devon Energy DVN.N a annoncé jeudi avoir acquis 16 300 acres nets non exploités dans le bassin du Delaware, au Nouveau-Mexique, pour environ 2,6 milliards de dollars, une opération qui, selon la société, lui permettra d'étendre sa présence régionale et d'élargir son portefeuille de forages.

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