Devon Energy n'atteint pas les prévisions de bénéfice pour le premier trimestre en raison de la faiblesse des prix du gaz naturel

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Devon Energy DVN.N a déçu les attentes de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre mardi, pénalisée par la baisse des prix du gaz naturel aux États-Unis, ce qui a entraîné une chute de 1,8 % de son action en séance après-bourse.

Les prix au comptant du gaz naturel américain au Waha Hub, dans le bassin schisteux du Permien, dans l'ouest du Texas, sont restés en territoire négatif pendant un record de 61 jours consécutifs, les contraintes liées aux pipelines bloquant le gaz dans la région du Permien, le plus grand bassin schisteux producteur de pétrole du pays.

Son prix moyen réalisé pour le gaz naturel a chuté de 32,2 % pour s'établir à 1,68 $ par millier de pieds cubes (Mcf).

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 88 % cette année en raison du conflit au Moyen-Orient et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, mais les producteurs ont largement freiné leur production face à l'incertitude géopolitique, tandis que le prix total réalisé par Devon, y compris les règlements en espèces, a chuté de 8,3 % pour s'établir à 38,94 dollars par baril équivalent pétrole (boe).

La fusion entièrement en actions de Devon avec Coterra Energy CTRA.N , annoncée en février, devrait être finalisée le 6 mai 2026, créant ainsi un producteur américain de schiste dont la valeur d'entreprise s'élèverait à environ 58 milliards de dollars.

En avril, la société d'investissement Kimmeridge a exhorté le futur conseil d'administration du producteur de schiste à procéder rapidement à des cessions d'actifs, à améliorer l'allocation du capital et à revoir la rémunération des dirigeants afin de renforcer le rendement pour les actionnaires après sa fusion avec Coterra Energy.

Le producteur de schiste a déclaré qu'il publierait ses perspectives pour l'ensemble de l'année à la mi-juin 2026.

Le producteur de schiste américain basé à Oklahoma City a déclaré une production de 387 000 barils de pétrole par jour pour le trimestre clos le 31 mars, en légère baisse par rapport aux 388 000 bpd enregistrés un an plus tôt.

La société prévoit que la production au deuxième trimestre 2026 s'établira en moyenne entre 851 000 et 868 000 bep par jour.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 1,04 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,06 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.