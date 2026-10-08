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Devon Energy en hausse après l'annonce de la vente de ses actifs d'Eagle Ford pour 4,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 14:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Le producteur de pétrole et de gaz Devon Energy DVN.N affiche une hausse de 2,65 % à 49,15 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce qu'elle va vendre ses actifs d'Eagle Ford à Crescent Energy CRGY.N pour 4,2 milliards de dollars en espèces

** Les actifs de DVN dans le bassin d’Eagle Ford comprennent environ 90.000 acres nets au Texas et représentent environ 4 % de sa production totale en équivalent pétrole

** Cette cession intervient alors que la société subit la pression des investisseurs pour rationaliser son portefeuille et se concentrer sur ses activités principales dans le bassin du Permien, à la suite de sa fusion avec Coterra Energy

** La transaction devrait être finalisée vers la fin de l'année 2026

** CRGY recule de 2 % à 13,20 $; la société a également annoncé une émission d’actions d’un milliard de dollars pour financer l’opération avec DVN

** À la clôture d'hier, DVN affichait une hausse de 30,71 % depuis le début de l'année

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