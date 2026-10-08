Devon cède ses actifs d'Eagle Ford pour 4,2 milliards de dollars afin de renforcer son engagement dans le bassin du Permien

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* Les actifs d'Eagle Ford couvrent environ 90 000 acres nets dans le sud du Texas

* L'action Devon progresse de 1,8 % tandis que celle de Crescent recule de 4,3 %

* Crescent prévoit près de 100 millions de dollars de synergies annuelles grâce aux actifs de Devon

* La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année

(Mise à jour des cours des actions, ajout d'informations contextuelles, de détails issus de la conférence téléphonique et de commentaires d'analystes dans les paragraphes 2, 7 à 11)

par Katha Kalia et Vallari Srivastava

Devon Energy DVN.N va céder ses actifs d’Eagle Ford à Crescent Energy CRGY.N pour 4,2 milliards de dollars, réduisant ainsi son portefeuille afin de se concentrer davantage sur ses activités principales dans le bassin permien, à la suite de la fusion de 58 milliards de dollars avec Coterra Energy.

Jeudi matin, l'action Devon a progressé de 1,8 %, tandis que celle de Crescent a reculé d'environ 4,3 %.

L'opération Devon-Coterra a permis de créer un producteur de grande capitalisation occupant une position de premier plan dans le bassin permien, et des investisseurs activistes avaient exhorté le conseil d'administration à procéder à des cessions d'actifs, à améliorer l'allocation du capital et à revoir la rémunération des dirigeants afin de renforcer la valeur actionnariale.

"La vente d’un actif relativement mature dans un contexte de prix élevés des matières premières améliore notre efficacité en matière de capital à l’avenir et nous permet d’accélérer les rachats d’actions, de renforcer notre bilan et d’accroître la valeur à long terme pour les actionnaires", a déclaré Clay Gaspar, directeur général de Devon Energy.

En août, la société a enregistré son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis 2022, suite à la fusion et à la flambée des cours mondiaux du pétrole.

Les actifs d’Eagle Ford couvrent environ 90 000 acres nets dans le sud du Texas et représentent environ 4 % de la production totale en équivalent pétrole de Devon.

CRESCENT RECHERCHE L'EFFICACITÉ DU CAPITAL

Pour Crescent, cette opération, dont la finalisation est prévue d’ici la fin de l’année, renforce sa présence dans la région d’Eagle Ford, alors que les producteurs de schiste cherchent à gagner en envergure et à accroître la profondeur de leurs réserves.

Les actifs acquis représentent une production nette de près de 68 000 barils équivalent-pétrole par jour, a indiqué la société.

"Nous allons en fait maintenir notre activité à peu près au même niveau… nous allons assurer pratiquement la même production avec moins de capitaux, simplement en optimisant l’efficacité du capital", a déclaré David Rockecharlie, directeur général de Crescent Energy, lors d’une conférence téléphonique.

Les producteurs de schiste américains ont vendu des actifs pour rembourser leur dette à la suite d’une vague de consolidation qui a généré plus de 450 milliards de dollars de transactions depuis le début de l’année 2023.

Crescent table sur près de 100 millions de dollars de synergies annuelles issues des actifs de Devon, en s'appuyant sur les améliorations opérationnelles et les gains d'efficacité réalisés lors d'acquisitions précédentes, ont ajouté les dirigeants.

Gabriele Sorbara, analyste chez Siebert Williams, a déclaré que l’ampleur de l’opération pourrait peser sur Crescent en créant un excédent de financement à court terme.

"Cela dit, cette acquisition semble valorisante pour Crescent: une intégration réussie, la réalisation de synergies et le désendettement pourraient offrir un potentiel de hausse significatif, conformément à son historique de création de valeur grâce à ses acquisitions précédentes."