Devises : Yen gagne 0,35%, sinon autres écarts insignifiants

(CercleFinance.com) - Nouvelle séance très calme sur le FOREX, que les déclarations tonitruantes de Donald Trump n'ont pas impressionné.



Le Dollar index continue d'évoluer dans d'étroites limites et le '$-Index' ne s'effrite que de 0,15 à 0,20% : il revient au contact des 108,00.



Le 'fait du jour', c'est l'interview accordé par Donald Trump aux organisateurs du Forum de Davos et qui fut l'occasion de lâcher cette phrase 'j'exige que les taux d'intérêt baissent immédiatement', ce qui constitue un manquement délibéré au respect de l'indépendance de la FED.



Mais ce n'est pa première fois que Donald Trump se livre à ce genre de provocation envers Jerome Powell, et son 'exigence' n'a quasiment aucune chance d'être suivie d'effet.

Le Dollar ne profite pas de la hausse du rendement des Treasuries à dix ans (+5Pts vers 4,648%, le '30 ans' affiche +6,5Pts à 4,880%,niveau plus revu depuis mi-janvier) car les taux se tendent également en Europe.

L'Euro grappille +0,15% vers 1,0425, le Yen progresse de +0,35% vers 155,95.

Les autres 'paires' n'enregistrent que des écarts insignifiants.



Côté macroéconomie, le 'chiffre du jour' concernait les inscriptions hebdo au chômage : le Département du Travail annonce avoir enregistré 223.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 13 janvier, un chiffre en hausse de 6.000 par rapport à la semaine précédente.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 213.500 en hausse anecdotique de 750 par rapport à celle de la semaine précédente.





