Devises: tout comme Wall Street, le $ reprend de la vigueur information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 23:57









(CercleFinance.com) - A 24H de la conclusion du FOMC de la FED (un statu quo est attendu à 97% mais l'enjeu du communiqué est ailleurs), le Dollar se ressaisit vivement (tout comme Wall Street avec +2% sur le Nasdaq) : le '$-Index' reprend +0,5 à 107,90, l'Euro rechute symétriquement de -0,6% vers 1,0430, le Yen de -0,5% vers 155,5... seule la Livre résiste avec -0,1%, portée par une hausse de +8Pts des taux longs UK.



Lors de la conférence de presse de ce mercredi Jerome Powell est très attendu sur les perspectives d'inflation et sur la vigueur de l'économie.

Il sera peut-être questionné sur 'l'exigence d'une baisse de taux' formulée par Donald Trump... une manière d'évalue quel sera le niveau de 'diplomatie' de sa réponse.



Côté chiffres 'macro', les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont de nouveau reculé de 2,2% en décembre, selon les données du Département du Commerce, et ce n'est pas rassurant après -2% en novembre en rythme séquentiel.

Mais en rentrant dans les détails, il y a du positif : en excluant le secteur des transports aux variations particulièrement volatiles (-7,4% en décembre), les commandes américaines de biens durables se sont accrues légèrement le mois dernier, de 0,3%.



De leur côté, les livraisons de biens durables par l'industrie américaine ont augmenté de 0,9% au total d'un mois sur l'autre en décembre, emmenées par une progression de 2,8% dans le secteur des transports.



Le Dollar s'est montré insensible à la déception relative à la confiance du consommateur américain du Conference Board : elle est retombé à 104,1 ce mois-ci après un chiffre révisé à 109,5 en décembre, alors que les économistes l'attendaient en légère hausse à 105,6 contre 104,7 en version initiale le mois dernier.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.