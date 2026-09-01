Devises : tension dans le Golfe > rebond modéré du $, plongeon de l'argent

Les cambistes ne montrent pas un appétit très aiguisé pour le Dollar, malgré les tensions géopolitiques qui se sont brusquement aggravées vers 18H30 redonnent un coup de pouce au Dollar mais s'avèrent très préjudiciables aux métaux précieux avec l'once d'or qui décroche de -2,8% (sous 4 330 USD), l'argent de -3,8% (vers 64 USD). Il y a une surréaction de l'or et l'argent à la baisse, mais c'est à mettre en balance avec les gains engrangés au mois d'août.

Le "$-Index" matérialise une séquence "portes de saloon" en ce début de semaine : avec 0,3%, il efface les pertes de la veille et renoue avec ses niveaux de vendredi, soit 99,70.

L'Euro reperd symétriquement son avance de 0,3% (à 1,159), de même que le Yen et la Livre, et c'est le Franc suisse qui fait les frais des tensions géopolitiques avec un repli de 0,15% face à l'Euro vers 0,9405.

La fin de l'après-midi a été marquée par l'annonce bombardement par les Etats Unis d'une dizaine de sites militaires sur les côtes iraniennes, au nord-ouest comme au sud-est du détroit d'Ormus.

Le Centcom confirme avoir visé des installations du Corps des gardiens de la révolution islamique après la riposte de dimanche contre des installations américaines en Jordanie (avec des missiles qui ont tous été interceptés selon la version officielle).

Les Émirats arabes unis ont également annoncé avoir neutralisé un drone iranien au-dessus de leurs eaux territoriales.

Lundi, le sentiment qui dominait était la tension était montée le weekend mais allait retomber avant la réouverture des marchés, ce qui fut le cas lundi... mais les frappes du jour semblent démontrer que les Etats-Unis ont bien l'intention d'escalader le conflit, après avoir fait des annonces la semaine passée laissant supposer que l'option militaire était mise de côté, du fait de la mise en oeuvre du "plus sévère blocus économique de l'histoire".

Les marchés pétroliers y avaient cru la semaine, le cours du "WTI" retombant vers 84 USD : c'est la douche froide et le baril bondit de 7% vers 90,8 USD (le "Brent" grimpe de 5% vers 95,4 USD).

La reprise des hostilités, car il ne s'agit plus "d'incidents" comme ce weekend- pourrait trahir une forme de "nervosité" de Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat de novembre : il vient d'ailleurs de prévenir que si l'Iran riposte -ce qui apparaît hautement probable-, alors il ordonnera une riposte encore plus massive.

En cas de reprise du conflit, Téhéran avait prévenu que l'interruption du trafic pourrait ne pas concerner uniquement le détroit d'Ormuz, mais également celui de Bab El Mandeb.

Dans ce cas, outre une aggravation des pénuries, le coût du fret maritime pourrait exploser (si le passage par Suez est interrompu, des milliers de navires venus d'Asie ou y retournant seront obligés de faire le tour de l'Afrique), ce qui serait lourdement inflationniste.

A l'approche de la prochaine réunion de la Fed, l'hypothèse d'un nouveau tour de vis monétaire gagne rapidement du terrain et le baromètre Fedwatch indique ce soir un consensus de 68% en faveur d'un tour de vis à 3,75% le 16 septembre.

La FED fait le nécessaire pour préparer Wall Street à cette éventualité.

Le gouverneur de la Fed, Michael Barr, membre votant du FOMC, s'est dit prêt à soutenir une hausse des taux d'intérêt si l'inflation ne montrait pas de signes suffisants de ralentissement vers l'objectif de 2% fixé par la banque centrale : d'ici 15 jours, il n'y a aucune chance que ça se produise, sauf chiffres de l'emploi témoignant d'un ralentissement économique catastrophique.

Et cela non plus, ce n'est pas un scénario crédible vu la teneur du rapport JOLTS du Département américain au Travail : les offres d'emploi progressent (de 7,182 millions à 7,271 millions) en juillet.

Seul bémol, le consensus ciblait 7,330 millions mais à 1,5% près, cela ne change rien au tableau.

Autre petit signal faible, l'indice ISM manufacturier a reculé à 54,6 points en août, après 55,6 en juillet, alors que les économistes tablaient sur 55,2.

Les investisseurs prendront connaissance demain du rapport sur l'emploi privé ADP aux Etats-Unis, des commandes à l'industrie ou encore du Livre beige de la Fed.