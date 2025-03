Devises : séance calme, Or au zénith, 'cryptos' en net repli information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 19:32









(CercleFinance.com) - Le Dollar enchaine une seconde séance de hausse modérée, avec le même écart que la veille : le '$-Index' grappille 0,2% à 103,85 et sa hausse est freinée par la vigueur du Yen qui progresse de 0,35% vers 147,7$ et de +0,65% vers 160,45E... il grappille 0,05% face au Yuan à 7,2450.

L'Euro recule de 0,3% vers 1,0855$ et le Dollar Canadien de -0,45% vers 144,30, le Franc suisse résiste mieux avec -0,2% (+0,15%/E).



Le Dollar tient bon en ce jeudi mais il pourrait être pénalisé par l'absence d'un accord entre démocrates et républicains sur un relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis d'ici à samedi.

En l'absence de 'deal', la première économie mondiale pourrait se retrouver en situation de défaut technique, une perspective qui n'arrangerait pas les affaires de Washington en ce moment.



Le 'fait du jour', c'est la reprise de la vague d'achat de métaux précieux :

l'Or (+1,5%) revient tester son zénith à plus de 2.985$/Oz, l'argent prend également +1,5% à 33,8$.



Par ailleurs, la santé de l'économie américaine suscite de plus en plus de questions avec une stratégie commerciale de la Maison Blanche qui devient difficile à lire.

La guerre des 'tarifs' rebondit avec l'annonce d'un projet de taxation de 200% des exportations de champagne, vins et spiritueux français (une riposte à la hausse de 50% des taxes sur les whisky US décidée par Bruxelles) ne va pas dans le sens d'un apaisement avec les principaux 'partenaires' économiques des Etats Unis.



Côté 'macro', l'indice des prix producteurs (PPI), a stagné en février par rapport au mois précédent, mais il a augmenté de 0,2% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a ralenti de 0,5 point à 3,2% le mois dernier en données brutes, et dans une moindre mesure (-0,1 point à 3,3%) hors alimentation, énergie et services commerciaux.

Également publiées à 13h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties en baisse de 2.000 par rapport à la semaine précédente (à 220.000).

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est toutefois ressortie à 226.000, en hausse de 1.500 par rapport à celle de la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 27.000 pour s'établir à 1.870.000 lors de la semaine du 24 février, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Si le FOREX fut plutôt calme, les vendeurs ont repris la main sur les 'cryptos' qui rechutent lourdement : le bitcoin lâche 3% et tente de préserver le palier des 80.000$, l'Ether perd 2% vers 1.830$ (-17% en une semaine), le Solana affiche le même écart, le Cardano chute de -4% et de -22% en une semaine, le Dogecoin (-2,5%) recule de -20%.







Valeurs associées BTC/USD 80 658,3329 USD CryptoCompare -3,60%