Devises : peu de réaction du $ au NFP, semaine sans relief

(Zonebourse.com) - Le Dollar n'est pas dopé par les bons chiffres de l'emploi US : le "$-Index" se replie même de -0,15% vers 97,9, et cet écart mineur se confond avec la performance hebdomadaire.

Le Dollar n'est pas dopé par les bons chiffres de l'emploi US : le "$-Index" se replie même de -0,15% vers 97,9, et cet écart mineur se confond avec la performance hebdomadaire.

C'est l'Euro qui se distingue avec un gain de 0,45% vers 1,1775, ce qui entérine un gain hebdo de 0,5%, l'Euro gagne également 0,3% face au yen et 0,05% face au France suisse (qui prend 0,6% face au billet vert).

Les autres écarts du jour sont insignifiants avec une hausse de 0,15% de la Livre, un recul de 0,15% du Dollar canadien... et une parfaite stabilité du Yuan face au $.

Le billet vert a paradoxalement perdu 0,15% après la publication du "NFP" à 14H30 : l'économie US a créé 105 000 emplois en avril, alors que les investisseurs n'en attendaient que 60 000 (consensus Trading Economics) mais les embauches ont ralenti de -43% en avril par rapport à mars.

Le taux de chômage s'est établi à 4,3% en avril, conformément aux attentes, un niveau stable par rapport au mois précédent.

Alors que Wall Street vole de records en records comme si les USA volaient vers un avenir radieux, l'ndice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan continue de plonger vers des plus bas depuis la crise Covid : -1,6Pt à 48,2 points contre une quasi stabilité attendue, à 49,7 points.

Les prix à la pompe aux Etats Unis ont franchi le cap de 4,50$ le gallon en moyenne, il n'est pas rare de payer le diesel 6,5$ (ennuyeux pour les transporteurs routiers et les géants de la messagerie comme DHL ou FEDEX.

Difficile de se rassurer sur l'inflation et d'espérer une rapide décrue du prix des carburants avec l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

Le $ ne s'est pas non plus raffermi avec la série d'incidents de la veille dans le Golfe Persique : de nouveaux affrontements irano-américains compromettent la perspective d'une conclusion rapide d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, même si Donald Trump a assuré que la trêve tenait toujours.

Les Emirats arabes unis ont fait état dans la nuit d'une attaque iranienne de missiles et de drones, précisant que les systèmes de défense aérienne avaient été activés.

Les autorités émiraties indiquent que trois personnes ont été blessées dans ces frappes.

Washington attend par ailleurs une réponse de Téhéran à sa dernière proposition visant à mettre durablement fin au conflit et à permettre la reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz. Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a dit s'attendre à une réponse vendredi.

Les autorités iraniennes ont en fait répondu par avance la veille en qualifiant les communiqués triomphateurs de Trump annonçant une réouverture proche d'Ormuz de "stratagème" -il n'y a jamais eu de " très bonnes discussions ni de supplications pour rouvrir Ormuz".

Le ministre des affaires étrangères réaffirme que jamais l'Iran ne négociera sous la pression".

Ce à quoi Trump a répondu ce vendredi par de nouvelles menaces : "l'Iran risque d'être frappé bien plus violemment à l'avenir s'il ne signait pas " RAPIDEMENT "

Le secrétaire d'Etat américain a également jugé " inacceptable " que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz.

Malgré ce qui ressemble à une escalade (bombardement du port de Band Ar Abas, tir vers des navires US), que Trump minimise en évoquant des "péripéties", le cours du WTI recule de -1,7% vers 101,5$ sur le "Brent" (en réalité, le "livrable" se négocie au-delà des 120$ le baril, c'est la vrai prix payé par le consommateur).

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