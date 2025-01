Devises : peu d'écarts au final, Dollar canadien chahuté information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 19:45









(CercleFinance.com) - Petite journée sur le FOREX, malgré une reprise d'activité normale après 3 jours de 'pont' : le marché de changes était fermé hier aux US en raison du week-end du 'Martin Luther King Day'.



Les écarts face au Dollar sont à peine mesurables ce soir face au Yen et face à la Livre, variation nulle face au Franc suisse et hausse de 0,15% de l'Euro face au $ vers 1,0430.

Mais la séance a été en fait plus volatile qu'il n'y paraît avec un repli initial de l'Euro jusque vers 1,0345$... et le plus gros écart s'est matérialisé face au $ canadien qui a chuté de -1,4% jusque vers 1,4525 avant de se redresser vers 1,4325 (craintes de droits de douane à 25% sur les importations canadiennes, mais il reste 10 jours pour 'discuter').



Le discours d'investiture Donald Trump n'a pas contenu d'indications précises sur la hausse des taxes à l'import (jugés inflationnistes) mais on s'attend en effet à un taux de 25% appliqués contre le Canada et le Mexique au 1er février.



Il a en revanche promis, sans surprise, d'accorder la priorité à l'Amérique et de mener une politique de déréglementation qui devrait stimuler les bénéfices des entreprises.



'Les investisseurs ont gardé en mémoire que sa première présidence fut marquée par une forte volatilité des actifs financiers, mais surtout par une hausse de 68% du S&P 500', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Côté 'Macro', il y avait une première statistique aux Etats-Unis ce mardi : l'indice 'Philly-FED' d'activité manufacturière ressort en recul à -9,1 contre -3,4 en décembre.



En Europe, le 'sentiment économique' des experts des marchés financiers pour l'Allemagne se détériore en janvier, à en croire l'indice de perspectives ZEW qui ressort en repli de -5,4Pts, à +10,3.



'Cela pourrait s'expliquer, entre autres, par les chiffres négatifs de la croissance du PIB récemment publiés et par l'augmentation des pressions inflationnistes', explique le président de l'institut ZEW, Achim Wambach.



Cependant, l'évaluation de la situation économique actuelle en Allemagne par les experts des marchés financiers ne change que légèrement, l'indice correspondant augmentant de 2,7 points pour s'établir désormais à -90,4.





