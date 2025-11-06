Devises : lourde rechute du $, et plus encore des 'cryptos'
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 21:59
Le billet vert aurait pu reprendre de la vigueur suite à l'interview du président de la Fed de Chicago Austan Goolsbee sur CNBC dans l'après-midi: il a estimé qu'il fallait se montrer 'prudent' et 'ralentir' le cycle d'assouplissement monétaire actuel tant que la banque centrale ne disposait pas de données fiables sur l'inflation (pénurie de 'stats' des agences d'état) pour cause de fermeture des administrations fédérales (le 'shutdown' va atteindre son 38ème jour ce vendredi, soit 5 semaines et demi, du jamais vu).
Les cambistes n'accordent pas beaucoup de crédit à Austan Goolsbee et jugent que les pertes d'emploi d'octobre vont bien conduire la FED à réduire son taux directeur en décembre vers 3,75%.
L'Euro reprend 0,45% vers 1,1545/$, même écart pour le franc suisse, la Livre et le Yen affiche le même rebond de +0,65% (la BoE a laissé son taux directeur à 4%, elle est désormais alignée avec la FED) et le Dollar canadien ne s'effrite que de -0,05% vers 1,4115.
Pas de chiffres 'officiels' ce jeudi mais 2 enquêtes concordantes qui mettent en évidence des signaux de faiblesse qui affectent le marché du travail : selon 'Challenger', les suppressions d'emplois en octobre (-153.000) ont atteint un plus haut niveau en 22 ans.
Selon l'enquête mensuelle de Macro-Edges, les entreprises américaines ont annoncé un nombre très similaire de 154 600 suppressions d'emplois: c'est le chiffre mensuel le plus élevé depuis au moins 2 ans, soit également +84 % par rapport aux 84 000 du mois de septembre.
Alors bien sûr, il y a le 'shutdown' qui commence à impacter les projets des entreprises (beaucoup de démarches administratives qui fluidifient le 'business' prennent du retard et bloquent les initiatives) mais c'est surtout le secteur privé qui enregistre un nombre inhabituel de 'départs' (licenciements, ruptures de contrat).
Après le rebond observé mercredi, une vague de 'risk-off' impacte de nouveau le compartiment des 'cryptos' (dans le sillage du Nasdaq) et l'essentiel des gains est reperdu sur le bitcoin (-2,9% sous 101.000$) et l'Ethereum (-3,6% sous 3.300$), le XRP (Ripple) dévisse de -6% sous 2,20$.
Valeurs associées
|101 053,0698 USD
|CryptoCompare
|-2,60%
A lire aussi
-
par Charlotte Van Campenhout L'aéroport de Bruxelles a temporairement suspendu ses opérations jeudi en raison de la présence de drones, a déclaré un porte-parole du service belge de gestion du trafic aérien. Les médias locaux ont rapporté que des drones avaient ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, commentaires de Boeing dans les paragraphes 2 à 8) par David Shepardson ... Lire la suite
-
par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les valeurs technologiques repartant à la baisse tandis que les investisseurs redoutent l'incertitude quant à l'état de santé de l'économie aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a cédé 0,84%, ou 398,70 ... Lire la suite
-
Le président libanais Joseph Aoun a condamné de nouvelles frappes menées jeudi sur le sud du Liban par Israël, qui a dit viser des cibles du mouvement pro-iranien Hezbollah, accusé de vouloir se réarmer. L'armée libanaise a elle estimé que les raids israéliens ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer