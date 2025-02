Devises : les 'tarifs' font chuter Euro et Yuan, pas le Yen information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 19:42









(CercleFinance.com) - Le FOREX s'est réveillé après plusieurs séance de fluctuations marginales : la guerre des 'tarifs' (hausse des taxes à l'importation) appliquée dès le samedi 1er février provoque une envolé du Dollar et une chute symétrique de l'Euro, lequel a inscrit ce matin un plancher à 1,0210/$, non loin du 'plus bas' annuel et pluriannuel de 1,0180 du 13 janvier.

L'Euro qui alignait une 6ème séance de baisse consécutive face au billet vert limite un peu la casse ce soir à 1,0280, soit -0,8%.

Le Yuan a perdu 0,9% face au billet vert à 7,2510 suite au taux de 10% appliqué aux exportations chinoises depuis samedi.



Le '$ Index' qui a flambé jusque vers 109,8 (à 0,35% de son record annuel) a nettement réduit son avance, de +1,4% vers +0,6%, à 109,00.



Le Dollar retombe alors que les Etats Unis accordent déjà, au bout de 24H, un délai de grâce dun mois au Mexique qui fait preuve de bonne volonté sur la sécurisation de ses frontières et la lutte contre les narcotrafiquants.



Les sanctions demeurent en revanche fixées à 25% sur les exportations canadiennes (Justin Trudeau a choisi de riposter par des mesures de réciprocité sur les produits US : l'alcool, les vêtements, les appareils électroménagers et le bois).

Le Dollar canadien recule de 0,5% face à l'US$, vers 1,4590, ce qui n'est pas très impressionnant.



L'un des 'faits du jour', c'est la remontée de la Livre qui prend 0,1% face au Dollar et +0,9% face à l'Euro et du Yen qui grappille 0,2% face au Dollar et +1% face à l'Euro : pas de 'tarifs' contre le Royaume-Uni ni le Japon.



Donald Trump a par ailleurs laissé entendre que l'Europe pourrait aussi être visée par des 'tarifs' dans un second temps, sans plus de précision, et il n'y a rien de pire que de ne pas savoir.



Sur le front des statistiques, aucun 'bon chiffre' n'a contribué à soutenir l'euro :l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est redressé de 45,1 en décembre à 46,6 en janvier, un sommet de huit mois, et signale donc la plus faible détérioration de la conjoncture du secteur depuis mai 2024.



Par ailleurs, après trois mois consécutifs de repli, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française s'est redressé de 41,9 en décembre à 45 en janvier, son plus haut niveau depuis juin dernier, mais cela ne constitue qu'une atténuation du ralentissement de la contraction du secteur.



Enfin, Outre-Manche, les 'Gilts' restent à la peine et passent complètement à côté de l'embellie générale avec une dégradation de +1Pt à 4,545%.



A noter que l'Or n'a rien perdu ce lundi (+0,6% à 2.856$) et qu'il a même inscrit un nouveau record absolu à 2.971$ (contrat avril).





